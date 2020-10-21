Саратовцев приглашают пожениться 14 февраля, 8 марта и 9 мая

Саратовцев приглашают подать заявление на регистрацию брака на 2021 год.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Управления по делам ЗАГС области, выбрать дату можно минимум за 30 дней и максимум за 12 месяцев до бракосочетания.

- Уже почти два года законодательно разрешено подавать заявления на регистрацию брака практически за год до самой свадьбы. По отзывам молодоженов — это удобно и позволяет спокойно и без суеты подготовиться к празднику, о котором они мечтали. Решили открыть прием заявлений на ночные регистрации во Дворце бракосочетаний на две дополнительные даты: это 12.02.2021 и 21.08.2021, — поделилась начальник управления Юлия Пономарева.

В эти дни пожениться можно будет с девяти утра до полуночи.

Также в 2021 году Дворец бракосочетаний будет открыт 21-го числа каждого месяца, 8 марта и 8 июля — в День семьи, любви и верности.

В День всех влюблённых — 14 февраля — пожениться можно будет не только во Дворце на Некрасова, но и в ЗАГСах Заводского, Октябрьского районов Саратова и Энгельса.

Молодоженов также приглашают связать себя узами брака 9 мая, на Красную горку. Подать заявления можно во Дворец бракосочетаний и в ЗАГСы Заводского района и Энгельса.

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