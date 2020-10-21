Бусаргин потребовал окончательно закрыть вопрос горячего питания в школах

В образовательной сфере и. о. главы саратовского правительства Роман Бусаргин планирует уделить больше внимания высшим учебным заведениям. Об этом он рассказал 21 окятбря на внеочередном заседании саратовской областной думы, где депутаты должны согласовать его кандидатуру на пост главы саратовского правительства.

- Вузы – это точка опоры в развитии региона. Только на территории Саратова их 11. У нас огромный потенциал в сравнении с другими субъектами в подготовке профессионалов, которых не нужно приглашать с других территорий, - заявил Бусаргин.

- По школам предстоит работа с темой горячего питания для учеников с 1 по 4 класс. До сих пор у родителей возникают вопросы, что входит в бесплатное горячее питание. Министерство образования должно закрыть этот вопрос окончательно, выстроив диалог с директорами школ и родителями учеников, - сказал Бусаргин.

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