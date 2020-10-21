В Саратове три человека госпитализированы после тарана ВАЗом столба

ДТП возле авторынка в Саратове Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Волжском районе Саратова вечером 20 октября произошло ДТП, в котором пострадали трое юношей

На своем ВАЗ-2114 18-летний водитель на перекрестке возле авторынка на 6-м Соколовогорском проезде столкнулся с автомобилем Mercedes под управлением 30-летнего водителя. После этого отечественное авто отбросило на стоявший у обочины грузовик ЗИЛ, а затем ВАЗ протаранил световую опору.

В результате удара об столб кроме юного водителя травмы получили два его пассажира - 18 и 17 летние парни.

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

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