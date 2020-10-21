Адреса подвоза воды в зоне отключения в Саратове

Отключение воды 21 октября на ряде улиц Саратова, связанное с подключением нового участка водопровода на улице Верхняя, продлится местами до 6.00 22 октября. Поэтому для местных жителей организован подвоз воды цистернами.

Машины приедут по адресам:

- ул. Чернышевского, 55 (10:30-11:30; 16:30-18:00);

- ул. Чернышевского, 18 (12:00-13:00);

- ул. Чернышевского, 15 (13:30-14:30);

- ул. Чернышевского, 6 (15:00-16:00);

- ул. Чернышевского, 57 (11:00-12:00);

- ул. Чернышевского, 48а (12:30-13:00);

- ул. Грибова. 1 (13:30-15:00);

- ул. Чернышевского, 54/1 (15:30-17:00).