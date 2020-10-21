В Романовском районе мужчина до смерти забил пьющую сожительницу

В Романовском районе Саратовской области вынесен приговор 42-летнему ранее судимому местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, от которого женщина скончалась.

Трагедия разыгралась 28 июня в селе Малый Карай. Мужчина с 48-летней сожительницей поссорились из-за упреков в ее пьянстве. Он заявил, что если его дама не бросит злоупотреблять, то он выгонит ее из дома.

Женщина расстроилась и в отместку порвала паспорт сожителя, а также ударила его топорищем по голове. Кроме того, она его оскорбила.

В ярости мужчина ударил женщину кулаком в лицо, а потом тем же топорищем избил ее по голове, телу и конечностям. Пострадавшая скончалась на месте от сочетанных травм, переломов ребер, повреждений легкого и печени.

Свою вину мужчина признал. Теперь он будет отбывать срок девять лет и семь месяце в в колонии строгого режима.

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