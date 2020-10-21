Саратовец зарубил топорами мать и бабушку и отправился в психбольницу

В Заводском районе Саратова будут судить 43-летнего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов», его обвиняют в убийстве двух человек. Причем преступление было совершено с особой жестокостью.

Следствие считает, что вечером 10 апреля мужчина у себя дома на 1-м Тульском проезде двумя топорами забил до смерти 66-летнюю мать и 92-летнюю бабушку. Полицию вызвала его бывшая жена, которая пришла и увидела трупы.

Причин, по которым было совершено преступление, следователи не нашли. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина был невменяем и не мог сознавать свои действия.

Сейчас злоумышленника отправили в психиатрический стационар, а дело направлено в суд, который должен принять решение о принудительных мерах медицинского характера.

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