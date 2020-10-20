Главврач скорой: В Саратове резко выросла заболеваемость пневмонией

В октябре в Саратове фиксируется большой прирост заболеваемости пневмонией и ОРВИ. Около 2600 случаев пневмонии было в сентябре, а за 15 дней октября уже 2500 случаев.

- Ежедневно 150-170 вызовов с пневмонией. И еще 90-100 пациентов с ОРВИ и 20-30 — с подтвержденным коронавирусом, - об этом на заседании координационного совета при губернаторе 20 октября рассказал Олег Андрущенко, главврач станции скорой медпомощи в Саратове.

- Мы понимаем что все болеют, сотрудники тоже болеют. Но число бригад не снижаем, продолжаем модернизацию, постоянно принимаем на работу студентов. Уже около 50 работают, из них 12 ординаторов. По выходным вывели на работу всех моих заместителей, посадили на телефоны.

Мы тесно работаем с поликлиниками, там тоже серьезная ситуация. Передаем им пациентов, кто не нуждается в стационарах или отказались. Можем оставлять также с невысокой температурой или в молодом возрасте, они остаются на дому.

По России есть тенденция - 10-15 % вызовов скорой помощи передавать в неотложную помощь поликлинике. Но подчеркиваю — ни одного не передали без согласия пациента, - сообщил Андрущенко.

Губернатор обратился к нему с просьбой беречь сотрудников, создавать для них все условия, не снижать число бригад скорой помощи.