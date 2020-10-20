Сергей Филипенко: В Саратовской области у работников прокуратуры умерли родственники, не дождавшись «скорой»

Сергей Филипенко Фото: Александр Уриевский

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко заявил, что если в городах еще можно вызвать врача на дом, то в селах терапевтов не найти. Об этом он заявил, в ходе координационного совета при губернаторе вечером 20 октября.

Филипенко резко перебил первого замминистра здравоохранения Станислава Шувалова, который начал рассказывать, что «скорая» должна оказывать помощь в первую очередь при угрозе жизни.

- В прокуратуре есть работники, у которых умерли родственники из-за того, что долго ждали скорую, - сказал прокурор области.

Губернатор Радаев поручил разобраться в этих ситуациях.

Станислав Шувалов пообещал в этих ситуациях разобраться лично.

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