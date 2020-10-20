В суд направлены материалы по приостановке деятельности магазинов «Гроздь» из-за нарушений эпидрежима

По результатам 15 проверок в торговых сетям материалы направлены в суды. Об этом вечером 20 октября на заседании координационного совета по коронавирусу при губернаторе заявила глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова.
Материалы предполагают, в том числе, приостановление деятельности магазинов. Например, по словам Кожановой, речь идет о магазинах сети «Гроздь». Начались проверки в сети Тандер («Магнит») и «Пятерочка».
Нарушения эпидрежима обнаружены почти во всех вузах Саратова.
- СГАУ, РАНХИГС, СГТУ, СГУ, даже СГМУ - в этих университетах нарушения эпидрежима, - сообщила Кожанова.
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