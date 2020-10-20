Роспотребнадзор назвал ситуация по коронавирусу в Саратовской области неблагополучной

Ольга Кожанова Фото: Александр Уриевский

Темп прироста больных COVID-19 — 0,9%, заболеваемость по Саратовской области - 761,5 на 100 тыс. населения, в России в среднем - 975,6. Об этом вечером 20 октября на заседании координационного совета при губернаторе доложила глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

За 14 дней число тестов на коронавирус выросло на 15%. Фиксируется снижение темпов прироста заболеваемости — среди школьников на 2%, среди людей пенсионного возраста — на 4%.

Кожанова отметила, что пенсионеры стали чаще носить маски.

Самые болеющие профессиональные группы в регионе - медработники, работники промпредприятий, сфер образования и услуг.

- Если граждане будут соблюдать меры, нами рекомендованные, то это может дать эффект по улучшению ситуации за две недели, - заметила Кожанова.