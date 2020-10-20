Из полыхающей пятиэтажки в Саратове эвакуировали 15 человек

Из дома вывели 15 человек Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Волжском районе Саратова днем 21 октября полыхал пятиэтажный дом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, огонь охватил квартиру на первом этаже дома №2 по улице Загорная. Очевидцы уверяют, что слышали хлопок.

Очевидцы слышали хлопок Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Площадь пожара составила 5 кв. м. Из здания эвакуировали 15 человек, в числе которых шестеро детей. Известно об одной пострадавшей — женщина госпитализирована с ожогами рук.

Пожарные справились с огнем в 17:20. В результате возгорания была разрушена межквартирная стена.

Причины ЧП устанавливаются.

Пожар ликвидирован в 17:20 Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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