Валерий Радаев поручил главам районов искать пути пополнения бюджетов

Валерий Радаев провел совещание по наполняемости бюджетов Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

В консолидированный бюджет Саратовской области за девять месяцев поступило 57,5млрд рублей доходов.

На селекторном совещании, которое провел 20 октября губернатор Валерий Радаев, было отмечено, что это на 7% ниже аналогичного прошлогоднего уровня.

Причиной падения доходов стали особые экономические условия, в которых приходится работать в период пандемии коронавируса.

Валерий Радаев призвал муниципалитеты задействовать собственные ресурсы и пополнять доходную часть бюджета, а не только рассчитывать на поддержку из региональной казны.

Он назвал несколько направлений, в которых следует вести работу: учесть все строения и земельные участки на территории районов, проанализировать данные по всем предприятиям, по зарплате и НДФЛ, а также устранять теневую занятость.

- Инструменты есть. Прежде всего, в лице межведомственных муниципальных комиссий. С начала года благодаря их деятельности погашена недоимка на сумму более 100 млн рублей. Результат ощутимый, — подчеркнул Валерий Радаев.

Совещание прошло в режиме селектора Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Другим ключевым направлением является привлечение инвестиций. По мнению главы региона, сейчас работа с потенциальными инвесторами в муниципалитетах выстроена слабо.

- Любой инвестпроект должен сопровождаться всей вертикалью ведомств. Поэтому поручаю зампреду Вадиму Геннадьевичу Ойкину централизованно организовать процесс, чтобы межведомственная модель взаимодействия с бизнесом стала реальным действующим инструментом. Тем более, мы занимаемся Саратовской и Балаковской агломерациями, — отметил губернатор.

Что касается транспортного налога, то с 2021 года он будет поступать в местные бюджеты, а это порядка 2,5 млрд рублей. Средства должны быть направлены на содержание, ремонт и строительство дорог. Валерий Радаев отметил, что местные власти смогут делать прогнозы на перспективу, но при этом расширится зона ответственности.

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