Пивоваров поручился за кандидатуру нового главы саратовского правительства

Роман Бусаргин Фото: Александр Уриевский

Романа Бусаргина, как кандидатуру на пост главы саратовского правительства, обсудили на облдумском комитете по государственному строительству и местному самоуправлению.

Представил его вице-губернатор Игорь Пивоваров.

- Все необходимые ступени он прошел. Он обладает всеми необходимыми данными. Считаем, что он успешно будет возглавлять правительство Саратовской области, — сказал Пивоваров.

- А другие кандидаты были? — поинтересовались депутаты.

- Кандидатура должна обладать организаторскими качествами. Были и другие кандидаты, но губернатор остановился на Бусаргине, — сообщил Пивоваров.

Депутат Станислав Денисенко попросил сделать так, чтобы глава правительства работал более долгий срок, чтобы войти в курс дела.

- Ну хотя бы два года, — предложил Денисенко.

- Я присоединяюсь к вашим словам, — сказал Пивоваров и отметил, что ручается за Бусаргина. — Он самостоятелен в своих решениях.

Сам Бусаргин сообщил, что есть много сфер, на которые нужно обратить внимание.

- Есть идеи по экономическому блоку, необходимо усилить гарантии для инвесторов и привлекать больше инвестиций. Муниципалитетам нужно давать больше власти. Продолжится передача дорог на федеральный уровень. По развитию вузов продолжится работа. Да, денег не хватает. Проблем много — здравоохранение культура. Мы будем вести буквально за руку ряд инвестиционных проектов. Эффективное расходование средств - это расставление приоритетов, — сказал Бусаргин.

- Начнется ли под вашим руководством возрождение медицины? — спросили из зала.

- В Саратовской области есть нехватка врачей — 30%. Уровень зарплаты по прошлому году был поднят — 58 тыс. рублей сейчас медики получают. У нас очень сильная медицина, но надо двигаться дальше, — ответил Бусаргин.

- Как вы относитесь к строительству завода по переработке отходов первого и второго класса опасности в Горном? — спросили депутаты.

- Я родом оттуда. Ни одна власть не позволит строительство неэкологичного завода. Если он будет загрязнять природу, будем запрещать, если не будет, то это уже инвестиции, — заметил Роман Бусаргин.

- Какая необходима помощь от депутатов, чтобы микрорайоны не сдавались без необходимой социальной инфраструктуры?

- Практика началась. Мы уже заставили задуматься застройщиков об этом. Это же касается и парковок. Практика в субъектах есть. Представим соответствующий проект. Вы можете его одобрить или предложить свой вариант, — предложил кандидат на должность главы правительства.

В своей работе депутаты также просили обратить внимание на экологию и образовательную сферу.

- Все неудачи, которые будут происходить в правительстве, буду их относить на свой счет, — пообещал Бусаргин.

Его кандидатуру для утверждения внесли на внеочередное заседание Саратовской областной думы 21 октября.