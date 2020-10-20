Минздрав: В Саратове заболеваемость еще не достигла определенного уровня для закрытия школ

Школы на карантин закрывать не собираются. Пока

В Саратовской области, несмотря на рост заболеваемости детей ОРВИ, нет необходимости отправлять всех школьников на карантин. Об этом на брифинге в Минздраве высказалась замминистра образования Саратовской области Ирина Чинаева.

Ее попросили прокомментировать ситуацию с 23,6 тыс. заболевших ОРВИ за минувшую неделю, поскольку в прошлом году в октябре за неделю было только 9–11 тыс. больных. Сейчас среди подхвативших инфекцию много школьников, однако закрытия на карантин школ нет.

- Согласно СанПиН, право закрыть класс или школу по причине ОРВИ есть у руководителя школы — директора. Если число заболевших превышает 20% от числа, то мы пользуемся этим правом, — сказала Чинаева, тем самым отметив, что заболеваемость школьников еще не достигла обозначенного в санитарных правилах уровня.