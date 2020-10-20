Сгорел жилой дом на Университетской в Саратове

В Кировском районе Саратова сегодня днем, 20 октября, сгорел жилой дом.

- Сообщение о пожаре на Университетской, 76 поступило в 13:46. На месте работали три расчета, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Огнеборцы локализовали возгорание в 14:05. Его площадь составила 66 кв. м. На пожаре никто не пострадал.

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