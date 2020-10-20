В Саратовской области отапливаются все дома-интернаты и реабилитационные центры

В Саратовской области отапливаются 100% организаций социальной сферы.

- На 20 октября к теплоснабжению подключены все учреждения социальной сферы стационарного типа, подведомственные министерству труда и социальной защиты, в том числе дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, социально-реабилитационные центры, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Минтруда.

Напомним, без отопления сейчас остаются более 30 жилых домов Саратова и Энгельса.

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