Укрепление межфилиальных связей как миссия стажировки Акселератора лучших практик РАНХиГС

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В октябре на базе Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург) прошла стажировка победителей и призеров Акселератора лучших практик Президентской академии. Активное участие в стажировке приняли представители Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

В течение недели участники мероприятия знакомились с современными практиками в организации эффективного образовательного процесса. Также в рамках стажировки состоялась презентация проектов участников для поиска заинтересованных представителей других филиалов в совместной реализации проектов.

Участники стажировки посетили семинар «Поиск и мотивация талантливой молодежи» в ГБНОУ «Академия талантов Санкт-Петербурга», где были рассмотрены современные образовательные модели и механизмы работы с талантами.

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Сотрудники филиалов РАНХиГС были приглашены в НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге», познакомились с опытом работы Северо-Западного регионального центра компетенций в области онлайн-обучения Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и приняли участие в круглом столе «Опыт работы СПбПУ и РАНХиГС по обучению преподавателей навыкам работы с использованием дистанционных образовательных технологий».

В рамках финального фидбэка с директором Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Вячеславом Шоптенко заведующий сектором взаимодействия с работодателями Центра развития карьеры Поволжского института управления РАНХиГС Ксения Черняева отметила:

- Данная программа стажировки дала возможность сформировать метавидение внутрифилиальных процессов. Она позволила из реализуемых проектов выбрать самые эффективные инструменты для решения текущих задач и наладить партнерство по развитию своих направлений работы в других филиалах, — сказала она.

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- Важным результатом стажировки является выстраивание перспектив дальнейшего взаимодействия с коллегами из других филиалов. Например, Студенческий проектный офис Поволжского института управления уже запланировал совместный проект с Проектным офисом СЗИУ РАНХиГС по развитию молодежных инициатив в сфере цифровой трансформации, — поделилась предстоящими планами начальник управления по работе со студентами ПИУ РАНХиГС Анна Попова.

Главным достижением обмена опытом станут интеграции лучших практик в образовательный процесс, выработка совместных решений текущих проблем и формирование уникальной внутрифилиальной образовательной среды, способствующей развитию экосистемы Президентской академии.

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