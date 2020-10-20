В Энгельсском районе на ночь закроют железнодорожный переезд

В поселке Карла Маркса Энгельсского района закроют железнодорожный переезд из-за ремонта.

- Движение и стоянка на 890-м км 2ПК четный путь перегона Анисовка — Лебедево будут ограничены с 23:00 29 октября до 03:00 30 октября, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации района.

Объехать перекрытие можно через переезд в поселке Новопушкинское.

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