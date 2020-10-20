Мошенники оставили саратовцев без 300 тыс. рублей

Очередными жертвами мошенничества стали две жительницы Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 24-летняя девушка из Ленинского района попалась на удочку от якобы работницы банка. Та сообщила о кредите, для отмены которого нужна зеркальная операция. Все деньги требовалось перевести на безопасный счет.

Доверчивая девушка переоформила займ в 185 тыс. рублей и отправила деньги в неизвестность. Сумма ущерба превысила отметку в 230,5 тыс. рублей.

Бесплатную страховку денег предложили 64-летней жительнице Октябрьского района Саратова. Она сообщила все данные от карты и коды из СМС, а потом обнаружила пропажу 74 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.