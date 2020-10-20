Средняя зарплата статистически выросла Фото: Олег УКЛАДОВ

В Саратовской области средняя зарплата в августе 2020 года достигла 32 768 рублей.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в Саратовстате.

Причем за год, по сравнению с августом 2019 год, она выросла на 9,6%.

Больше всего получают работники предприятий по добыче полезных ископаемых — в среднем 47 386,9 рубля в месяц.

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