Средняя зарплата статистически выросла
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Саратовской области средняя зарплата в августе 2020 года достигла 32 768 рублей.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в Саратовстате.
Причем за год, по сравнению с августом 2019 год, она выросла на 9,6%.
Больше всего получают работники предприятий по добыче полезных ископаемых — в среднем 47 386,9 рубля в месяц.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.