В Минздраве прокомментировали ситуацию с неработающими рентгеновскими аппаратами в поликлиниках Саратова

В саратовских поликлиниках меняют рентгеновские аппараты
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жители Саратова жалуются на неработающие рентгеновские и флюорографические аппараты в муниципальных поликлиниках. По словам горожан, теперь врачи выдают направления в поликлиники не по месту жительства, а далеко о дома. При этом пациентам приходится длительное время ждать в очереди.
Первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов на брифинге 20 октября прокомментировал ситуацию.
Он отметил, что сейчас в Саратове действительно идет масштабная замена оборудования. При этом в связи с его сложностью, процесс длительный.
- Это не просто взять и заменить один аппарат на другой. Требуется подготовка помещения, определенные процедуры по получению разрешительной документации, — пояснил он.
Станислав Шувалов подчеркнул, что главврачи поликлиник стремятся провести замену оборудования в максимально короткие сроки, однако за один день это невозможно сделать.
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