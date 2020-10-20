В Минздраве прокомментировали ситуацию с неработающими рентгеновскими аппаратами в поликлиниках Саратова

В саратовских поликлиниках меняют рентгеновские аппараты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Саратова жалуются на неработающие рентгеновские и флюорографические аппараты в муниципальных поликлиниках. По словам горожан, теперь врачи выдают направления в поликлиники не по месту жительства, а далеко о дома. При этом пациентам приходится длительное время ждать в очереди.

Первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов на брифинге 20 октября прокомментировал ситуацию.

Он отметил, что сейчас в Саратове действительно идет масштабная замена оборудования. При этом в связи с его сложностью, процесс длительный.

- Это не просто взять и заменить один аппарат на другой. Требуется подготовка помещения, определенные процедуры по получению разрешительной документации, — пояснил он.

Станислав Шувалов подчеркнул, что главврачи поликлиник стремятся провести замену оборудования в максимально короткие сроки, однако за один день это невозможно сделать.

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