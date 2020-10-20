Станислав Шувалов не исключил роста заболеваемости коронавирусом в Саратове до 200 случаев в сутки

Станислав Шувалов

В ходе брифинга в минздраве Саратовской области 20 октября первый замминистра Станислав Шувалов заявил, что не исключает дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом. Его спросили, предвидит ли минздрав рост до 200 заболевших в сутки и более?

- Если население не будет прислушиваться к рекомендациям оперштаба, то можно предполагать что рост заболеваемости не замедлится. Если население к нам прислушается, то, будем надеяться, что в ближайшее время пик пройдем, - сказал Шувалов.

В сутки 250 человек примерно доставляют в больницы. И примерно столько же — выписываем. Но такая динамика пациентов и наличие в амбулаторной сети более 3,5 тыс. пациентов вызывает существенную нагрузку на систему здравоохранения, врачей, медсестер. Так как медперсонал тоже болеет, в том числе коронавирусом, то часть из них не может оказать помощь. В этой связи еще раз подчеркиваю, что все главврачи работают в напряженном режиме, чтобы имеющимся составом медиков работать. И огромная просьба к населению — соблюдать предписанные рекомендации о средствах защиты, социальной дистанции, гигиене. Это безусловно и непререкаемая обязанность каждого гражданина. Не нужно ждать, когда кто-то выйдет и скажет, как нужно себя вести в местах скопления людей.

Очень прошу каждого понимать меру ответственности, - сказал первый замминистра здравоохранения.

Шувалов напомнил, что по поручению министра Олега Костина были опубликованы в соцсетях номера сотовых телефонов главрачей больниц и поликлиник. Если конфликтные ситуации, то для скорейшего решения можно обращаться напрямую к ним.