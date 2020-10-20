В Саратовской области выросло число смертей от коронавируса

После 10 суток в стационаре скончалась 51-летняя женщина. Она заболела остро с кашлем, одышкой, лечилась самостоятельно. На вторые сутки заболевания госпитализирована в ковидный госпиталь. В связи с нарастанием дыхательной недостаточности переведена в отделение реанимации, выполнена интубация трахеи. Сопутствующие заболевания - хронический бронхит, ожирение. Провела 10 суток в стационаре, из них шесть суток на ИВЛ.

Вторая погибшая – 46-летняя женщина, лечилась под наблюдением участкового врача. На пятые сутки заболевания выполнено рентгеновское исследование органов грудной клетки, результат - двусторонняя очагово-сливная пневмония. На следующий день состояние ухудшилось, скорая доставила ее в специализированный стационар.

Страдала также ишемической болезнью сердца, гипертензией, ожирением. Провела 6 суток в стационаре, 2 суток на ИВЛ.