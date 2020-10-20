В Саратове Дворец детского творчества имени Олега Табакова пока остается без отопления

Без отопления в Саратовской области остается несколько объектов, подведомственных министерству образования.

Дворец творчества детей и молодежи имени Олега Табакова в самом центре города будет подключен к отоплению после завершения аварийных работ по улице Горького. В ближайшее время обещают подать отопление в один детский сад и Центр туризма, краеведения и морской подготовки, которые находятся в многоэтажных жилых домах, где тепла нет до сих пор.

Как сообщили в Минобразе, отопление подключено во все школы, это 969 объектов.