В Энгельсе суд оправдал мужчину, забившего женщину молотком

В Энгельсе Саратовской области районный суд оправдал местного жителя по делу об убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов», такой приговор был вынесен 25 июля на основании вердикта суда присяжных.

Речь идет о преступлении, совершенном в ночь на 8 июня 2018 года. По версии следствия, мужчина гостил у своей знакомых в квартире дома на проспекте Химиков. Они поссорились, и он 15 раз ударил женщину молотком по голове, пробив череп и повредив мозг.

Прокуратура не согласилась с решением и обжаловала приговор, мотивировав это нарушениями уголовно-процессуального закона при формировании коллегии присяжных.

Судебная коллегия согласилась с доводами обвинения. Дело было направлено на новое рассмотрение.

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