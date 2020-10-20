В Саратове и Энгельсе без отопления остаются более 30 домов

В Саратовской области сегодня, 20 октября, без отопления остаются более 30 домов.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве строительства и ЖКХ, тепло подается в 99,7% домов.
В Энгельсском районе не подключены пока что три дома. Там идет капитальный ремонт системы отопления, ожидается, что он завершится до 26 октября.
В Саратове без отопления остаются 28 многоквартирных домов из-за капремонта внутридомовых систем теплоснабжения и аварий на внутриквартальных теплотрассах. Ожидается, что батареи станут горячими в четверг, 22 октября.
Управляющие компании обязаны разместить на подъездах домов информацию для жильцов о причинах отсутствия отопления и сроках включения.
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