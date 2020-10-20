В больнице Маркса мужчина обокрал пациента на 7,5 тысячи рублей

В Марксе 26-летнего ранее судимого местного жителя признали виновным в краже из сумки.

- Ночью 16 августа 2020 года мужчина, находившийся на лечении в районной больнице, украл из сумки другого пациента 7,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Для злоумышленника это преступление оказалось рецидивом. Поэтому его отправили в колонию строгого режима на 2,5 года.

Приговор не вступил в законную силу.

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