Коронавирус в Саратовской области отправил на изоляцию более 2,5 тысячи школьников

В Саратовской области на 20 октября на дистанционном обучении находятся 1 102 школьника из учебных заведений, которые полностью закрыты из-за обнаружения здесь коронавируса. Он выявлен у четырех школьников и одного педагога в средней школе №3 Аркадака и школе села Куриловка Вольского района, а также в школе №3 Энгельса. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Кроме того, на дистанционном обучении находятся 45 классов в 28 школах региона, это еще 1 437 школьников. Тут коронавирус у 29 детей и 15 педагогов.

Частично закрыты пять групп в пяти детских садах — по два в Саратове и Балаковском районе, один — в Ровенском районе.

Частично закрыты Саратовский техникум электроники и машиностроения и Новоузенский агротехнологический техникум.