В Саратовской области не дезинфицируются 40% домов

Подъезды должны быть обработаны антисептиками

Государственная жилищная инспекция по Саратовской области с 20 апреля выписала 180 предупреждений управляющим организациям за отсутствие дезинфекции в подъездах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГЖИ, из них 29 были выданы в октябре.

На 154 предупреждения управляющие организации отчитались о выполнении. Из них 57 в Саратове, 37 в Энгельсе, 27 в Балакове, 12 в Балашове, 11 в Ртищеве.

В отношении 67 компаний, которые не выполняют требования Роспотребнадзора и Госжилинспекции, информация направлена в прокуратуру.

В октябре по области были обработаны дезинфицирующими средствами 8 568 домов, что составляет 60% от общего числа.

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