Житель Саратовской области украл 430 тыс. рублей из кассы в «Почте России»

В марте 2019 года 59-летний житель Саратовской области на почте Мурманска украл из кассы 430 тыс. рублей.

Как сообщили в местных СМИ, средства он успел потратить.

Дело в отношении него рассматривал Ленинский городской суд Мурманска, гражданин признал свою вину.

Ему дали два года исправительной колонии общего режима, обязали вернуть деньги.

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