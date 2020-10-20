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Умер бывший замминистра культуры Саратовской области

Виктор Галушко был заслуженным работником культуры РФ
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Ушел из жизни заслуженный работник культуры Российской Федерации Виктор Галушко.

Виктор Галушко

Виктор Галушко

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, Виктор Иванович был директором детской школы искусств №1, начальником управления культуры Энгельса, а также заместителем министра культуры Саратовской области.

Ему были присущи человеческая порядочность и скромность.

Администрация района, работники сферы культуры и ветераны отрасли выражают соболезнования родным и близким Виктора Галушко. Коллеги помнят его как доброго, честного и трудолюбивого человека.

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