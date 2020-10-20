Умер бывший замминистра культуры Саратовской области

Ушел из жизни заслуженный работник культуры Российской Федерации Виктор Галушко.
Виктор Галушко
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, Виктор Иванович был директором детской школы искусств №1, начальником управления культуры Энгельса, а также заместителем министра культуры Саратовской области.
Ему были присущи человеческая порядочность и скромность.
Администрация района, работники сферы культуры и ветераны отрасли выражают соболезнования родным и близким Виктора Галушко. Коллеги помнят его как доброго, честного и трудолюбивого человека.
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