Замглавы по соцсфере Энгельсского района ушла на пенсию после жалоб на холодные обеды в школах

Вчера, 19 октября, в Энгельсской администрации произошли кадровые перестановки.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе ЭМР, замглавы администрации по социальной сфере Татьяна Ванина освобождена от должности, так как вышла на пенсию.

Ранее Минобраз области сообщал, что чиновницу уволили после проведенной проверки из-за жалоб родителей на холодные обеды в школах.

Напомним, сегодня, 20 октября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил с должности министра транспорта и дорожного хозяйства Алексея Зайцева из-за утраты доверия.

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