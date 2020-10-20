Замглавы по соцсфере Энгельсского района ушла на пенсию после жалоб на холодные обеды в школах

Вчера, 19 октября, в Энгельсской администрации произошли кадровые перестановки.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе ЭМР, замглавы администрации по социальной сфере Татьяна Ванина освобождена от должности, так как вышла на пенсию.
Ранее Минобраз области сообщал, что чиновницу уволили после проведенной проверки из-за жалоб родителей на холодные обеды в школах.
Напомним, сегодня, 20 октября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил с должности министра транспорта и дорожного хозяйства Алексея Зайцева из-за утраты доверия.
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