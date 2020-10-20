Саратовец собирал сведения о новом российском вооружении для иностранных спецслужб

Жителю Саратова объявили официальное предостережение и потребовали не совершать преступления, которое квалифицируется, согласно уголовному кодексу, как государственная измена. Об этом 20 октября сообщает региональное УФСБ.

Дело в том, что мужчина с марта по июль этого года предпринимал попытки собрать сведения о перспективном российском вооружении, а также установить контакты с представителями специальной службы иностранного государства. Материалы могли бы нанести ущерб безопасности страны.

Действия саратовца были пресечены контрразведчиками региона. На этот раз он отделался предупреждением. Между тем наказание за предоставление иностранному государству сведений, составляющих государственную тайн, предполагает до 20 лет тюрьмы.