В Балашове 19-летнего парня будут судить за секс с 13-летней девочкой

В Балашове Саратовской области 19-летнего местного жителя обвиняют в сексе с несовершеннолетней и развратных действиях по отношению к подростку.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, расследование завершено, дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Следствие считает, что с мая по август 2020 года парень неоднократно занимался сексом с 13-летней девочкой. В августе он также совершил в отношении нее развратные действия.

Преступление выявлено полицией. Следователи смогли наладить с девочкой психологический контакт и собрать доказательства.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.