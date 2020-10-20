Троллейбусы из Москвы курсируют в Саратове по трем маршрутам

Фото пресс-службы мэрии

Сегодня, 20 октября, на линию вышли троллейбусы, прибывшие в Саратов из Москвы.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, 26 единиц курсируют по маршрутам №№5, 10 и 11.

Фото пресс-службы мэрии

У каждого троллейбуса есть система ГЛОНАСС, кондиционеры, видеонаблюдение. Водители также прошли переобучение.

Многие из прибывших машин имеют автономный ход, что позволяет объехать аварии. Также в них встроен механизм опускаться на несколько сантиметров ниже, чтобы пожилые или люди с колясками могли легко зайти и выйти.

На один из троллейбусов по маршруту №5 установили турникет с терминалом оплаты. Входить пассажиры будут через переднюю дверь и сразу оплачивать проезд.

Фото пресс-службы мэрии

Напомним, 80 троллейбусов в Саратов были переданы Москвой при содействии председателя Госдумы Вячеслава Володина.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.