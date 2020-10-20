Сергей Грачев: Пока идут споры, наши улицы зарастают мусором

Фото из Instagram Сергея Грачева

Председатель комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской областной думы Сергей Грачев прокомментировал проблему вывоза некоторых видов отходов с улиц Саратова.

- «Мусорные» доходы «позолотила» осенняя листва… Вчера Николай Васильевич Панков поднял острейшую проблему, над которой на протяжении уже длительного времени безуспешно бьются и жители области, и муниципалитеты. Действия Регоператора неоднократно становились предметом критики. За примерами ходить далеко не нужно — переполненные контейнеры, непрозрачность расчетов, отсутствие возможности добиться пересмотра платежей свидетельствуют о низком качестве предоставления услуги по вывозу мусора и абсолютно обоснованном недовольстве людей.

С приходом осени проблема усугубилась ростом отходов растительного происхождения, которые Регоператор не классифицирует как коммунальные. Соответственно, при действующих не маленьких тарифах расходы на вывоз этого мусора предлагается переложить на муниципальные бюджеты, которые и без того дефицитны.

Тем не менее, согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, утвержденному приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, к ТКО относятся все виды отходов подтипа отходов «Отходы коммунальные твердые». К этой группе отходов отнесены растительные отходы при уходе за газонами, цветниками; растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками. Получается, что мусор, собранный с газонов на придомовой территории, смет, оставшийся после уборки двора, отходы, образующиеся при уходе за деревьями и кустами, все-таки относятся к твердым коммунальным отходам. В плату за обращение с отходами входят стоимость сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения бытового мусора. Соответственно, оператор обязан их вывезти без дополнительной платы, в рамках своей деятельности, ведь он отвечает за весь цикл обращения с отходами.

Однако, пока идут споры и противоречия в этом вопросе, наши улицы зарастают мусором. В ближайшее время в рамках работы комитета по вопросам жилищной строительной и коммунальной политики вынесем этот вопрос для обсуждения с привлечением прокуратуры области, профильных министерств, муниципалитетов и, безусловно, Регоператора. Ведь, если есть законодательные пробелы, их необходимо ликвидировать. Убежден, жители Саратовской области достойны жить в чистых и красивых городах, — заявил Грачев.

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