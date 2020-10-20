Воровка Валентина оставила пенсионера из Калининска без 32 тыс. рублей

Полиция раскрыла кражу у 69-летнего жителя Калининска.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в областном ГУ МВД.

Мужчина рассказал, что 5 октября пил спиртное со знакомой по имени Валентина, а потом хватился банковских карт.

Оказалось, что с 5 по 6 октября 54-летняя рецидивистка устроила себе день покупок в интернете и торговых точках на 32 тыс. рублей.

Гражданку задержали, на нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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