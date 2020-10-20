В Саратове закуплено техники на 165 млн рублей по инвестпрограмме КВС

В КВС появилась новая техника

ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» завершило приобретение спецтехники, запланированной в рамках реализации инвестиционной программы на 2020 год.

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, в этом году закуплено 37 единиц специализированной техники на сумму порядка 165 млн рублей, включая семь экскаваторов-погрузчиков JCB, 11 аварийных мастерских на базе «ГАЗон» NEXT, четыре самосвала «КамАЗ», два самосвала МАЗ, передвижную лабораторию ГАЗ, две баровые установки, фронтальный погрузчик XGMA и другие.

На этой неделе на службу в автопарк предприятия поступили еще два новых эскаватора-погрузчика британской фирмы JCB. Дополнительно до 2021 года ожидается поступление каналопромывочной машины (КПМ), осуществляющей промывку и прочистку канализационных сетей, а также дизельной мотопомпы Varisco VAR 10-305 FZD52 G10 TRAILER. Данное оборудование предназначено для забора воды из различных источников, колодцев с содержанием песка, грязи и твердых частиц до 10% по массе, фракции до 76 мм. Закупкой погрузчиков JCB, КПМ и дизельной мотопомпы Varisco ООО «КВС» полностью завершает блок мероприятий по закупке специализированной техники по инвестиционной программе 2020 года.

Приобретение новой спецтехники, замена изношенного оборудования входят в приоритетные задачи КВС, выполняемые в ходе реализации инвестмероприятий. Всего за время работы предприятием были приобретены 98 единиц специализированного оборудования.

- Пополнение автопарка — это мера, которая позволяет предприятию не только своевременно производить устранение повреждений, но и выполнять комплекс мер по капитальному ремонту, замене изношенных труб, задвижек. Сегодня мы уже не сталкиваемся с историей двухлетней давности, когда техника, доставшаяся КВС от МУПП «Саратовводоканал» попросту могла не выехать на линию и простаивала на ремонте, — дополнил директор ООО «КВС» Сергей Журавлев.

В 2020 году ООО «КВС» планируется выполнение инвестиционной программы на 1,5 млрд рублей. На сегодняшний день уже заключены контракты на общую сумму в 1,35 млрд рублей.

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