В Балакове случился пожар из-за пьяного курильщика

В Балакове Саратовской области вчера вечером, 19 октября, случился пожар в двухкомнатной квартире.

- Сигнал о возгорании в пятиэтажке на улице Ленина поступил в 21:07. На место выехали четыре единицы техники и 14 огнеборцев. Оказалось, что горят вещи на кухне на площади 1 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении в нетрезвом состоянии. Пострадал 42-летний мужчина.

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