В Балакове мужчина выплатил долги работодателю после ареста счета

В Балаковском районе приставы взыскали с мужчины долги работодателю.

- Фирма обратилась в суд о взыскании суммы ущерба, причиненного имуществу работодателя. Тот постановил, что работник должен 21,7 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.

Чтобы взыскать деньги, приставы наложили арест на счет должника и вынесли запрет регистрационных действий в отношении его ВАЗ-21070.

После этого мужчина все выплатил.

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