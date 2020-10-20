В Саратове три дня будут ловить любителей тонировки

В Саратове с 20 по 22 октября пройдет рейд по тонировке.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, нарушителям грозит штраф в 500 рублей.

Если в указанный срок по устранению нарушения водитель так и не уберет пленку, его могут посадить на 15 суток.

За девять месяцев 2020 года к ответственности за это привлекли 12 337 водителей.

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