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Происшествия

В селе Терновка пенсионер сгорел в своем доме из-за курения в постели

Пожар заметили соседи
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Тело мужчины нашли в его доме

Тело мужчины нашли в его доме

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашовском районе на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в селе Терновка.

Огонь в частном доме в ночь на 20 октября заметили соседи. Пожарные ликвидировали возгорание, а потом обнаружили обгоревшее тело 66-летнего хозяина дома на диване.

Эксперты и следователи осмотрели место происшествия. Предварительная версия возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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