В селе Терновка пенсионер сгорел в своем доме из-за курения в постели

Тело мужчины нашли в его доме Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашовском районе на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в селе Терновка.

Огонь в частном доме в ночь на 20 октября заметили соседи. Пожарные ликвидировали возгорание, а потом обнаружили обгоревшее тело 66-летнего хозяина дома на диване.

Эксперты и следователи осмотрели место происшествия. Предварительная версия возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.