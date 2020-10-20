В селе Терновка пенсионер сгорел в своем доме из-за курения в постели

Тело мужчины нашли в его доме
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балашовском районе на пожаре погиб мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в селе Терновка.
Огонь в частном доме в ночь на 20 октября заметили соседи. Пожарные ликвидировали возгорание, а потом обнаружили обгоревшее тело 66-летнего хозяина дома на диване.
Эксперты и следователи осмотрели место происшествия. Предварительная версия возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.
Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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