В ДТП в Энгельсе пострадал молодой водитель и подросток-пассажир

Фото ГИБДД Энгельса

В Энгельсе Саратовской области вчера вечером, 19 октября, столкнулись ГАЗ-33023 и ВАЗ-2114.

- Авария произошла в 19:30 на проспекте Строителей, 26. За рулем грузовика был 29-летний водитель, легковушки — 19-летний парень, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Энгельса.

За медпомощью обратился шофер ВАЗа и его 17-летний пассажир. Их отпустили после осмотра.

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