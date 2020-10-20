Воспитателя детсада в Саратове оштрафовали за сломанную руку ребенка

В детском саду воспитанник сломал руку Фото: Екатерина Семенова

В Кировском районе Саратова оштрафован воспитатель детсада.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, в учреждении ребенок сломал руку.

ЧП случилось в августе 2020 года. Один из воспитанников, пятилетний ребенок, во время прогулки травмировал руку — у него диагностирован перелом плечевой кости со смещением.

Пострадавший детсадовец был госпитализирован и прооперирован.

Воспитателя привлекли как к дисциплинарной ответственности, так и административной — его оштрафовали на 10 тыс. рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.