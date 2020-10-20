Саратовцы стали в два раза чаще простужаться

Саратовцы стали чаще болеть простудой
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В Саратовской области с 12 по 18 октября зарегистрировано 23 626 случаев заболевания ОРВИ.
Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, это на 14,8% выше уровня предыдущей недели.
Основной рост произошел за счет школьников и взрослых.
Для сравнения, в прошлом году в этот период за неделю заболели 10 494 человека.
Продолжается прививочная кампания. Вакцинировано уже 523 879 граждан, это 21,6% населения области.
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