Саратовцы стали в два раза чаще простужаться

Саратовцы стали чаще болеть простудой Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Саратовской области с 12 по 18 октября зарегистрировано 23 626 случаев заболевания ОРВИ.

Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, это на 14,8% выше уровня предыдущей недели.

Основной рост произошел за счет школьников и взрослых.

Для сравнения, в прошлом году в этот период за неделю заболели 10 494 человека.

Продолжается прививочная кампания. Вакцинировано уже 523 879 граждан, это 21,6% населения области.

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