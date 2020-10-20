В Саратове сбежавшего из дома малыша полиция искала два часа

Во Фрунзенском районе Саратова вчера днем, 19 октября, развернулась настоящая операция по поиску ребенка.
- В 11:13 поступило сообщение, что пропал четырехлетний мальчик. 27-летняя женщина вышла с ребенком из дома на улице Железнодорожная, чтобы направиться в Детский парк. Когда мать отвлеклась на телефонный разговор, малыш выбежал из подъезда. Самостоятельно она не смогла найти сына, — рассказали в ГУ МВД области.
Ребенка искали родители, стражи порядка и соседи. Нашлась пропажа в 13:30 на Аллее роз начальником дежурной части ОП №6 и сосед семьи. Они отвели мальчика в отдел и передали маме с папой.
В главке отметили, что с ребенком ничего не случилось за время его похождений. Семья характеризуется положительно.
Региональное ГУ МВД напоминает, что ребенок должен знать свои имя и фамилию, родителей, а также хотя бы один из номеров телефона. Научите, что в случае, если он потеряется, то должен оставаться на месте и уходить только с полицейскими или охранником в магазине.
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