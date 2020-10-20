Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Саратове сбежавшего из дома малыша полиция искала два часа

Ребенка нашли на Аллее роз
Ольга СимоноваОльга Симонова
КомментироватьОставить комментарий

Во Фрунзенском районе Саратова вчера днем, 19 октября, развернулась настоящая операция по поиску ребенка.

- В 11:13 поступило сообщение, что пропал четырехлетний мальчик. 27-летняя женщина вышла с ребенком из дома на улице Железнодорожная, чтобы направиться в Детский парк. Когда мать отвлеклась на телефонный разговор, малыш выбежал из подъезда. Самостоятельно она не смогла найти сына, — рассказали в ГУ МВД области.

Ребенка искали родители, стражи порядка и соседи. Нашлась пропажа в 13:30 на Аллее роз начальником дежурной части ОП №6 и сосед семьи. Они отвели мальчика в отдел и передали маме с папой.

В главке отметили, что с ребенком ничего не случилось за время его похождений. Семья характеризуется положительно.

Региональное ГУ МВД напоминает, что ребенок должен знать свои имя и фамилию, родителей, а также хотя бы один из номеров телефона. Научите, что в случае, если он потеряется, то должен оставаться на месте и уходить только с полицейскими или охранником в магазине.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.