Сотрудники ГИБДД Саратова начинают ловить нарушителей-пешеходов

В Саратове 20 и 23 октября пройдет профилактическая акция «Пешеход!».
- Мероприятие проводится в целях предупреждения ДТП. Сотрудники ГИБДД уделят внимание как пешеходам-нарушителям, так и водителям, — сообщили в городской Госавтоинспекции.
Горожанам просят при пересечении дороги не смотреть в телефоны и не отвлекаться на звонки. Также нужно переходить, только когда убедитесь в безопасности этого, особенно при дожде и тумане.
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