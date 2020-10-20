Сотрудники ГИБДД Саратова начинают ловить нарушителей-пешеходов

В Саратове 20 и 23 октября пройдет профилактическая акция «Пешеход!».

- Мероприятие проводится в целях предупреждения ДТП. Сотрудники ГИБДД уделят внимание как пешеходам-нарушителям, так и водителям, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Горожанам просят при пересечении дороги не смотреть в телефоны и не отвлекаться на звонки. Также нужно переходить, только когда убедитесь в безопасности этого, особенно при дожде и тумане.

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