Несовершеннолетнего угонщика из Балакова отправили в спецзаведение

В Балакове Саратовской области вынесен приговор двум юношам.

Как сообщили «КП-Саратв» в СУ СКР региона, их признали виновными в угоне.

Около трех ночи 17 декабря 2019 года, несовершеннолетние в возрасте 16 и 17 лет, забрались в припаркованный на улице 60 лет Победы автомобиль ВАЗ-21063 — тот не был заперт.

Младший из злоумышленников сумел завести машину, и юноши доехали до Вольского района. Они бросили автомобиль в 2 км от села Широкий Буерак и скрылись.

Позже машину полицейские вернули хозяйке.

Свою вину парни признали и раскаялись. Старший из них имеет непогашенную судимость, поэтому его отправили в колонию на год. Младший проведет в учебно-воспитательном учреждении закрытого типа до совершеннолетия.

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