В Латухино пьяный дачник довел соседа до смерти

Мужчина ударился головой о плитку Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова мужчина умер после падения на даче.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась вечером 3 октября в садоводческом товариществе в Латухино.

Следствие считает, что в тот день супружеская пара и их внук-подросток грузили вещи в автомобиль, собираясь съехать с дачи. Мимо них прошел 41-летний пьяный сосед. Он затеял ссору с 60-летним мужчиной и ударил его кулаком в грудь.

Пострадавший упал и ударился головой о плитку, которой был замощен участок.

Злоумышленник убежал, а раненого госпитализировали, но, несмотря на проведенную операцию, он скончался 14 октября.

Полицейские обнаружили подозреваемого. Во время допроса у следователя тот признался и раскаялся.

Расследование продолжается.

Свою вину гражданин признал и раскаялся Фото: СУ СКР по Саратовской области

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