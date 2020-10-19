Началось голосование в фестивале стрит-арта ПФО «ФормАRТ»

В понедельник 19 октября началось голосование за лучшую работу Фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART».

Как сообщили «КП-Саратов» в аппарате полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова, оно продлится до 31 октября. Итоги конкурса будут подведены в первой декаде декабря посредством онлайн-трансляции на платформе Zoom.

Любой житель России может один раз отдать свой голос за участника, которого считает наиболее достойным. Для этого можно бесплатно позвонить по телефону 8 (800) 301-50-23.

Узнать информацию о финалистах можно на сайте formartpfo.ru во вкладке «Финалисты». Каждому участнику присвоен номер для голосования от 1 до 14.

Особенность голосования заключается в том, что дополнительные баллы получат работы, за которые проголосовали жители других регионов. Итоговый результат финалиста определяется суммой мест из трех таблиц – экспертной, народного голосования жителей своего региона и народного голосования жителей других регионов.

Напомним, проект уличного искусства «ФормАRТ» реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Фестиваль стрит-арта направлен на поддержку творчества молодых художников, создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах округа с помощью искусства граффити.

Главная тема фестиваля стрит-арта в этом году – единство в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Через свои граффити молодые художники смогли передать важность вклада медицинских работников и волонтеров в сохранение жизни и здоровья населения, неравнодушие граждан к пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, взгляд на новые реалии и жизнь общества в «эпоху постковида».

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